Янукович: Я имею право думать о втором сроке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет принимать участие в следующих президентских выборах.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Я имею право думать о втором сроке, но для этого нужно хорошо поработать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что участие в следующих выборах будет для него хорошей мотивацией работать лучше.

Он также заверил, что следующие президентские выборы будут честными, прямыми и демократическими.