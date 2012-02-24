Янукович: Я имею право думать о втором сроке

22:21, 24 февраля 2012
Политика
2011 0

Президент видит хорошую мотивацию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет принимать участие в следующих президентских выборах.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Я имею право думать о втором сроке, но для этого нужно хорошо поработать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что участие в следующих выборах будет для него хорошей мотивацией работать лучше.

Он также заверил, что следующие президентские выборы будут честными, прямыми и демократическими.

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