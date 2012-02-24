Литвин: Со времен Иуды слишком упала мораль и выросли ставки
ВСК по перебежчикам ничего не даст?
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что работа Временной следственной комиссии относительно фактов возможного подкупа народных депутатов ничего не даст.
Об этом В.ЛИТВИН написал на своей странице в Facebook, комментируя инициативу по созданию такой комиссии.
“В Верховной Раде обсуждается идея создания ВСК. По моему мнению, это ничего не даст”, - заметил В.Литвин. По убеждению спикера, остается одно - чтобы люди дали свою оценку в ходе выборов и партиям, и лицам.
По словам председателя ВР, такие отвратительные действия нуждались в расследовании со стороны правоохранительных органов. “К сожалению, на мое обращение ответ был один - отказать. Поэтому могу еще раз сказать: со времен Иуды слишком упала мораль и выросли ставки”, - сказал В.ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".
8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.
При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.