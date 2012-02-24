Литвин: Со времен Иуды слишком упала мораль и выросли ставки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что работа Временной следственной комиссии относительно фактов возможного подкупа народных депутатов ничего не даст.

Об этом В.ЛИТВИН написал на своей странице в Facebook, комментируя инициативу по созданию такой комиссии.

“В Верховной Раде обсуждается идея создания ВСК. По моему мнению, это ничего не даст”, - заметил В.Литвин. По убеждению спикера, остается одно - чтобы люди дали свою оценку в ходе выборов и партиям, и лицам.

По словам председателя ВР, такие отвратительные действия нуждались в расследовании со стороны правоохранительных органов. “К сожалению, на мое обращение ответ был один - отказать. Поэтому могу еще раз сказать: со времен Иуды слишком упала мораль и выросли ставки”, - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.