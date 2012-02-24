Какую цену на газ Янукович считает справедливой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает справедливой для Украины цену на российский газ в 240-250 долларов.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Мы считаем, что справедливая для нас цена – это европейская цена, минус транзит на Европу, на границе Украины с Россией», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Но дело в том, что они не раскрывают нам европейские цены до конца. Поэтому здесь мы говорим: покажите. Не показывают! Поэтому мы разными другими путями узнаем. И мы понимаем, что реально справедливой для нас была бы цена в районе 240–250 долларов – не дороже», – заявил Президент.