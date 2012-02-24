Янукович: Мне не стыдно смотреть людям в глаза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ему не стыдно смотреть людям в глаза.

Об этом он сказал в интервью, которое транслируется на канале ICTV, отвечая на вопрос журналиста о падении рейтингов провластных политических сил накануне парламентских выборов.

"Вы знаете, мне не стыдно смотреть людям в глаза. И перед этими выборами я посмотрю людям в глаза. Я всегда это делал и буду делать", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Все, что нам удастся на этих выборах сделать для людей, это будут, как говорится, наши достижения. И людям давать этому оценку. А что нам не удастся сделать... После выборов жизнь продолжается. Мы будем продолжать работать, мы никогда не свернем с того пути, по которому мы пошли. Я уверен, что этот путь приведет к успеху", - отметил Президент.