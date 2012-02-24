СМИ: Американский суд отклонил иск Луценко к Пшонке

Суд Федерального округа Колумбия отклонил иск Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам прокуратури.

Об этом говорится в решении судьи, которое есть в распоряжении Украинской правды.

Как следует из решения суда, причиной отклонения иска стало то, что все лица, которых экс-глава МВД указал в исковом заявлении в качестве своих защитников, живут в Украине. Из-за этого суд дважды давал Луценко время на то, чтобы тот объяснил, каким образом будет обеспечено участие его защитников в судебном процессе, и определился со сроками, в которые этот вопрос может быть решен. Поскольку Луценко дважды проигнорировал предписания суда и не предоставил объяснений относительно возможного участия его защитников в процессе, иск экс-министра к генпрокурору был отклонен. В решении отмечено, что оно является окончательным, но может быть обжаловано в высших инстанциях.