Тюремщики: семеро врачей сказали, что Тимошенко операция не нужна
Результат дополнительного обследования
Результаты дополнительного обследования подтвердили, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не нуждается в хирургическом лечении.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
По их данным, сегодня, 24 февраля, семь врачей подписали заключение о результатах проведенных осужденной Ю.ТИМОШЕНКО инструментальных исследований от 23 февраля.
В заключении, в частности, отмечается, что «результаты дополнительной лучевой диагностики не изменяют изложенного диагноза и рекомендаций относительно предыдущего лечения, а выявленные изменения не являются такими, что нуждаются в хирургическом лечении», проинформировали в ГПтС.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля Ю.ТИМОШЕНКО было проведено дополнительное обследование. В частности, на базе Харьковской областной клинической больницы экс-премьеру сделали рентгенографию, компьютерную томографию и МРТ.