Президент взял Ежеля к себе советником
18:32, 24 февраля 2012Политика
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За компанию с экс-губернатором
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ и экс-губернатора Запорожской области Бориса ПЕТРОВА своими советниками.
Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2011 года Президент уволил Б.ПЕТРОВА с должности председателя Запорожской областной государственной администрации.
8 февраля 2012 года В.ЯНУКОВИЧ уволил М.ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины.
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