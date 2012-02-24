Президент взял Ежеля к себе советником

18:32, 24 февраля 2012
Политика
1405 0

За компанию с экс-губернатором

 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ и экс-губернатора Запорожской области Бориса ПЕТРОВА своими советниками.

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2011 года Президент уволил Б.ПЕТРОВА с должности председателя Запорожской областной государственной администрации.

8 февраля 2012 года В.ЯНУКОВИЧ уволил М.ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter