Азаров пошутил, мол, в Украине сейчас «немного легче», чем в 1941-м

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пошутил, что нынешнее положение в Украине «немного легче», чем в 1941 году.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отвечая на предложение пользователя морально поддержать население, если нет возможности предоставить финансовую помощь, и привела пример Иосифа Сталина, который в дни осады Москвы в 1941 году провел парад на Красной площади.

«Спасибо за предложение! Но положение у нас, если можно пошутить, немного легче, чем 7 ноября 1941 года. Я думаю, что люди старшего поколения, особенно те, кто пережил это время, со мной согласятся. Да, многим очень трудно. И нам сейчас как никогда нужен оптимизм и вера в то, что мы способны все сделать своими руками. Я постараюсь учесть Ваш совет», - написал Н.АЗАРОВ.

Комментируя замечание пользователя о том, что на Facebook слишком много призывов к нему о помощи, премьер отметил: «Лучше дать удочку, чем постоянно оказывать помощь. Но Вы, наверное, обратили внимание, что мы говорим о социально незащищенных слоях населения, об инвалидах, то есть, образно говоря, о тех категориях людей, которым очень тяжело держать удочку в руках. А что касается здоровых людей, то тут я с Вами на 100% согласен».