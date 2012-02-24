Тюремщики утверждают, что Евгения Тимошенко просидела у мамы 3,5 часа

Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии сегодня посетила ее дочь Евгения ТИМОШЕНКО, которая выступает защитником заключенной по делу о корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, визит Е.ТИМОШЕНКО длился с 12.00 до 13.00, а также с 14.00 до 16.30.

Кроме того, Государственная пенитенциарная служба опровергает появившуюся в СМИ информацию о препятствовании доступа Е.ТИМОШЕНКО к заключенной Ю.ТИМОШЕНКО.

«Такие факты не имели места, соответственно, распространенная информация не соответствует действительности и носит провокационный характер», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Е.ТИМОШЕНКО не допускают в Качановскую колонию к матери.