Янукович: может, и неплохо будет переписать Конституцию без оппозиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что, «может, и неплохо будет», если реформирование Конституции будет происходить без оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, сегодня в своем выступлении на торжествах по случаю 80-летия образования Днепропетровской области Президент подчеркнул важность наработки профессиональных предложений относительно изменений в Конституцию.

«Мы вернулись к конституционному процессу. Создается Конституционная ассамблея, в которую войдут представители научных и экспертных кругов, общественные организации», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о нареканиях относительно ассамблеи, а также об отказе некоторых оппозиционных партий принимать участие в ее работе, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Может, и неплохо будет, если политические партии подождут, пока специалисты наработают свои предложения и проведут широкие публичные дискуссии. Иногда полезно просто послушать умных людей, без «ток-шоу» политических и популистской пропаганды».