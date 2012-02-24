Лавринович намекает: оправдательные приговоры станут нормой через 2 года

После принятия нового Уголовно-процессуального кодекса стиль жизни государства будет кардинально изменен.

Об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ в ходе встречи с докладчиком Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Мари БЕК сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что принятие нового УПК - это не только последнее невыполненное обязательство, которое взяла Украина в 1995 году при поступлении в Совет Европы, это «вопрос изменения стиля жизни общества».

«Это изменение правовой культуры общества, изменение самосознания прокуроров, следователей, судей, это изменение сознания граждан», - отметил он.

Министр юстиции также отметил, что анализ приговоров, вынесенных на протяжении последних двух лет, засвидетельствовал, что если бы Уголовно-процессуальный кодекс был принят два года назад, оправдательные приговоры стали бы нормой жизни.

«В стране десятилетиями применялась идеология, которая вообще не предусматривала оправдательного приговора», - сказал он.

Комментируя вопрос докладчика ПАСЕ относительно процедуры досудебного заключения, которая применяется в стране, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в случае, если бы новый УПК был принят, то в следственных изоляторах не содержалась значительная часть тех, кто сегодня там находится. По словам министра, новое законодательство предусматривает возможность ареста до вынесения обвинительного приговора лишь как исключительную меру.

А.ЛАВРИНОВИЧ также подчеркнул, что впервые за годы независимости существует реальная политическая воля для изменения ситуации с уголовной юстицией в государстве.

«Это очень высокая планка. Есть отдельные недостатки, ошибки. Но если бы не было политической воли относительно необходимости изменения ситуации, мы бы имели те же результаты, что и на протяжении последних 20 лет», - сказал он.

Министр юстиции выразил надежду, что новый Уголовно-процессуальный кодекс будет принят во втором чтении уже в марте с.г.