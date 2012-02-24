Путин не дал Януковичу доварить борщ (видео)

Мультипликационный образ Виктора Януковича стал «героем» одного из предвыборных роликов кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В основу мультика легла песенка о «всемогущем папе», которую в новой версии превратили в песню о «всемогущем Путине». Причем, среди достоинств кандидата от партии власти перечислены такие неожиданные как «плавать брассом, гнать по трассе, дрова рубить» и «дать советы, спеть фальцетом, вязать и шить», Но больше всего поражает безапелляционное утверждение авторов ролика, что «никто, таким как Путин, не может быть». (Очевидно, что вопрос, есть ли жизнь после Путина, для творцов этого шедевра давно и однозначно решен)

Рисунки для мультика создавались в Москве, а звукоряд, по данным «Аргументов и фактов в Ижевске» записывал детский хор из столицы Удмуртской республики.

В ролике досталось двум «дружественным» президентам – Виктору Януковичу Путин не дал доварить борщ (занимаясь наведением порядка в расчетах за газ, перекрыл вентиль). А Александра Лукашенко, которому перекрывать уже нечего, авторы ролика поместили в число хористов - политиков и российских депутатов, которые поют «осанну» Путину. Правда Лукашенко единственный из всех не поет, а лишь сурово хмурит брови.

Еще один интересный момент: по Интернету этот ролик разошелся как «запрещенный на ТВ», однако информации, был ли он в самом деле запрещен, и если да, то по какой причине, в российских интернет-изданиях обнаружить не удалось.

Мультипликационную предвыборную агитку Путина смотрите тут