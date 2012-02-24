Власенко: Дочку Тимошенко уже 2,5 часа не пускают к матери

Евгении ТИМОШЕНКО разрешили быть защитником ее матери, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО еще и по делу относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом информировал защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Насколько мне известно, Евгению ТИМОШЕНКО допустили к участию в процессе по делу ЕЄСУ. Таким образом, она является защитником Юлии ТИМОШЕНКО по двум делам», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, таким образом дочь является защитником своей мамы по двум делам.

С.ВЛАСЕНКО также выразил обеспокоенность и удивление тем, что, несмотря на такой статус, Е.ТИМОШЕНКО уже 2,5 часа не допускают к Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую исправительную колонию.

Защитник не может объяснить мотивы таких действий руководства колонии.

«Непонятно, что не устраивает руководство Качановской колонии. Такие действия являются непонятными ввиду того, что Евгения уже стала защитником экс-премьер-министра еще и по делу ЕЭСУ. Однако вынужден констатировать, что в который раз делаются преграды для встреч Юлии ТИМОШЕНКО с защитниками. К сожалению, такие преграды уже начали носить системный характер», - отметил С.ВЛАСЕНКО.