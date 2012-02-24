Часть депутатов покинула сессионный зал ВР

Народные депутаты из фракции Народной партии и группы «Реформы ради будущего» покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, из фракции Партии регионов в сессионном зале осталось около 10 народных депутатов. Коммунисты еще находятся в сессионном зале, они собрались возле лидера фракции КПУ Петра СИМОНЕНКО и что-то обсуждают.

Блокирование президиума и трибуны ВРУ фракцией "БЮТ-Батьківщина" и частично фракцией НУ-НС продолжается.

Сегодня заседание парламента так и не было открыто из-за блокирования.