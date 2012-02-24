Глава РГА сбил двух молодых людей: парня - насмерть, девушка - в реанимации

В Хмельницкой области председатель Белогорской райгосадминистрации сбил автомобилем двух человек, одного из них – насмерть.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела кадрового обеспечения и связей с общественностью УГАИ в Хмельницкой области Александр НАШУБСКИЙ.

По его словам, ДТП произошло сегодня около двух часов ночи на отрезке дороги Теофиполь-Красилов вблизи села Чернеловка.

А.НАШУБСКИЙ сообщил, что водитель сбил насмерть парня, 1985 г. р., а девушка, 1990 г. р., с травмами была госпитализирована в реанимацию.

А.НАШУБСКИЙ не уточнил, был ли председатель РГА в состоянии алкогольного опьянения, сославшись на тайну следствия.

Кроме того, в милиции корреспонденту УНИАН сообщили, что против должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.