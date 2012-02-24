Томенко подозревает, что власть готовит на сегодня блицкриг

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что оппозиция приложит все усилия, чтобы убедить власть не проводить приватизацию газотранспортной системы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что сегодня в повестке дня сессии парламента последним вопросом стоит рассмотрение правительственного законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса (р.н.9429). Данным законопроектом, в частности, предусматривается, что «реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранение в подземных газохранилищах, и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины».

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что Верховная Рада в свое время конституционным большинством приняла решение о запрещении приватизации или передачи активов газотранспортной системы Украины, и в действующем законе сказано что «реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация запрещаются».

В то же время, по убеждению Н.ТОМЕНКО, тот факт, что рассмотрение такого важного законопроекта стоит в повестке дня в пятницу последним вопросом можно трактовать как то, что замысел создать условия для возможной приватизации и реализации российского проекта получения контрольного пакета акций на ГТС решили узаконить быстро и без журналистов.

Еще больше, добавил Н.ТОМЕНКО, тревожит то, что докладчиком по принципиальному вопросу, который предостерегает сегодня энергетическую безопасность Украины, является заместитель министра энергетики и угольной промышленности. «В действительности о логике действий власти относительно возможности приватизации или создания консорциума (на каких условиях, каким образом и т. п.) должен докладывать если не премьер-министр, то кто-то из руководителей правительства, а не один из многих заместителей министра энергетики», - отметил вице-спикер.

«При любых обстоятельствах оппозиция будет делать все, чтоб убедить власть, что сегодняшняя поспешная приватизация ГТС – шаг против национальных интересов Украины», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.