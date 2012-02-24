Стецькив: слушания дела Луценко в Евросуде станут переломным моментом

Публичные слушания дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в Европейском суде по правам человека станут переломным моментом в отношении мира к Виктору ЯНУКОВИЧУ. Об этом в ходе видеочата на портале INTV сообщил народный депутат от «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ.

«Публичные слушания, назначенные на 17 апреля в Европейском суде, - это прецедент. И суд установит: был законным или незаконным арест Ю.ЛУЦЕНКО. И, как следствие, есть ли в Украине демократия», - отметил политик.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «этот прецедент будет переломным моментом в отношении западного мира к В.ЯНУКОВИЧУ. Впервые все услышат все доказательства и всех свидетелей».

Народный депутат отметил, что такое длительное содержание Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО противозаконно, а также свидетельствует о том, что это дело - политическое.

Т.СТЕЦЬКИВ напомнил, что более 400 дней длится расследование факта, брал экс-министр МВД на работу своего водителя или нет. «Однако Европейский суд это не интересует. Он будет рассматривать дело не по существу, а по поводу законного или незаконного его пребывания под стражей», - цитирует депутата пресс-служба «Народной самообороны».

«Все пасы украинской Фемиды свидетельствуют о полном банкротстве политики В.ЯНУКОВИЧА. Это была политика реванша», - считает он и не исключает, что сегодня власть пытается как можно скорее вынести приговор Ю.ЛУЦЕНКО, чтобы к моменту начала слушаний в Европейском суде прецедент якобы был исчерпан.

Однако, по мнению Т.СТЕЦЬКИВА, такие игры в Европе не пройдут. «Украинская власть вляпалась, и очень серьезно», - уверен политик.

Прогнозируя решение Печерского райсуда, которое будет обнародовано в день вынесения приговора экс-министру, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «власть хочет не допустить его не только к парламентским, но и к президентским выборам».

«Я мало верю в то, что суд ослушается прокуроров. Скорее всего, его приговорят к 4,5 годам лишения свободы», - сказал он.

Депутат также уверен, что В.ЯНУКОВИЧ не собирается выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятую по Украине.

«Если бы он действительно этого хотел, он бы выполнил резолюцию еще полгода назад», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ и напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ многократно обещал Европе и миру декриминализировать статью, по которой приговорили Юлию ТИМОШЕНКО, однако так и не выполнил своих обещаний.

«В.ЯНУКОВИЧ слов не понимает. Он понимает только действия. Если к нему и его семье не применят жестких санкций, он никогда не выполнит резолюций ПАСЕ», - резюмировал Т.СТЕЦЬКИВ.