УНП требует перенести День защитника отечества на 29 января

Перенести празднование «Дня защитника отечества» с 23 февраля на 29 января - День героев Крут – требуют от Президента Украины представители столичных организаций Украинской народной партии, НУ, КУН, УП "Собор".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, соответствующее обращение заместитель председателя Украинской народной партии Владимир ШОВКОШИТНЫЙ передал в Администрацию Президента во время проведения акции «С Днем оккупанта». Аргументом в пользу такого изменения представители патриотических сил считают то, что Советская армия, чье создание празднуют 23 февраля, никак не связана ни с украинской историей и традициями, ни с современными реалиями.

«Официально считалось, что 23 февраля 1918 года была создана Красная армия. Однако исторические факты свидетельствуют, что в это время большевики подверглись сокрушительным поражениям от немцев, которые обернулись для них позорным и унизительным «Брестским миром» (именно 23 февраля 1918 ЦК большевиков принял: …принять все условия немецкого командования...)», – отмечают в УНП.

В то же время патриоты столицы подчеркивают: «В этот период Красная армия сосредоточили значительные усилия на решении жестокой и кровопролитной захватнической войны против молодой, но уже признанной миром Украинской народной республики (именно в феврале 1918 за месяц оккупации красные головорезы Муравьева уничтожили по разным данным от 5 до 20 тысяч киевлян)».

После распада СССР в России праздник российских военных переименовали в День защитника Отечества. Однако Украина в этот день может отмечать разве что День оккупанта, чествуя оккупацию Красной армией суверенной Украины в начале 20 века.

«В Украине настоящий День защитника Отечества нужно отмечать в годовщину битвы под Крутами», – убеждены в УНП.

29 января 1918 года молодые украинцы под Крутами по зову чести и достоинства стали на защиту только что возобновленного украинского государства. Проявив мужество и героизм, они выиграли бой с преобладающими силами противника, задержав врага на очень важных четыре дня, так необходимых для признания мировым сообществом Украинской народной республики, получили фактически стратегическую конкретную победу в войне.

«Именно этот подвиг должен быть увековечен и стать примером для подражания для будущих поколений украинцев», – заключают представители столичных организаций.