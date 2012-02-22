В налоговой объяснили, зачем приходили с обыском к «афганцам»

Обыск у лидера Донецкой областной общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» Олега ШУЛЯКА не связан с его общественной деятельностью.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.

«В средствах массовой информации распространена информация о проведении 17 февраля 2012 г. работниками налоговой милиции обыска в квартире руководителя Донецкого областного союза ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас», который связывают с акциями 15 февраля в г. Киеве на годовщину вывода советских войск из Афганистана. Государственная налоговая служба в Донецкой области информирует, что такие выводы являются безосновательными», – говорится в сообщении.

Налоговики заявляют, что обыск у О.ШУЛЯКА проводился в соответствии с постановлением Киевского районного суда города Донецка от 11 февраля 2012 г., принятого по результатам рассмотрения представления следователя от 8 февраля 2012 года, согласованного с прокурором.

Проведение следственного действия осуществлялось в рамках досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения служебными лицами корпорации «Донуголь» от уплаты в 2010 году налогов в особо крупном размере - 3,3 млн. грн.

«Решение суда об обыске было принято до 15 февраля и никоим образом не связано с общественной деятельностью участников союза ветеранов войны в Афганистане», – сказано в сообщении.

В налоговой службе при этом напомнили, что, согласно части 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов, освобождается от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного преступлением вреда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года НКН провела массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины.

15 февраля члены ВОО "Никто кроме нас" (НКН) повернулись спиной к В.ЯНУКОВИЧУ, когда он возлагал цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

В тот же день заместитель председателя правления ВОО "Никто кроме нас" Владимир СЕРДЮК заявил, что представители НКН повернулись спиной к власти, которая уже давно повернулась спиной к воинам-афганцам.

21 февраля лидер Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» Александр КОВАЛЁВ сообщил, что сотрудники правоохранительных структур предложили ему выехать из страны.

«Через день после возложения цветов и нашего поступка НКН в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самого верха дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если ее учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», - сообщил он.

По словам А.КОВАЛЕВА, еще двух предпринимателей, в том числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали в МВД и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше уехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЕВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит какая-то машина, всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЁВА, цель такого прессинга - «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.

Налоговики и МВД опровергли заявление А.КОВАЛЁВА.