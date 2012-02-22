Попов обещает обеспечить детям-сиротам право на семью

Одна из важных обязанностей городской власти - обеспечение права ребенка-сироты на воспитание и проживание в семье. Об этом сказал председатель КГГА Александр Попов во время визита в детский дом семейного типа Яровых, которому 21 февраля исполнилось 5 лет, сообщили в пресс-службе КГГА.

«Это очень дружная семья. Сразу видно, что о детях заботятся, что они получают внимание, любовь и все необходимое для правильного развития. Я убежден, что именно такие детские дома семейного типа способны решить в столице проблему сиротства. И городская власть будет помогать семьям, которые будут готовы создавать такие дома», – отметил Александр Попов.

В настоящее время здесь воспитываются 8 детей, семеро из которых – приемные. Это две девочки и пятеро мальчиков, в возрасте от 5 до 15 лет. Заботится о малышах мама-воспитательница Елена Яровая. Все ее подопечные – ученики специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков. Все хорошо учатся, занимаются в кружках и уже демонстрируют самые разнообразные таланты. Елена Яровая много времени, усилий и терпения приложила для преодоления проблем со здоровьем детей, содействовала их всестороннему развитию, учебной успеваемости, овладению детьми социальными и бытовыми навыками. Сейчас же говорит, что именно за такими заведениями будущее. Соглашается с многодетной мамой и глава КГГА.

«Именно семейное воспитание дает возможность детям-сиротам почувствовать материнскую любовь, тепло, ласку и заботу, чего, в первую очередь, требуют дети. Такая форма воспитания как детский дом семейного типа дает возможность детям-сиротам, которые находятся между собой в семейных отношениях, воспитываться в одной семье. Мне кажется – это очень правильный подход», – поделился впечатлениями от посещения Яровых Александр Попов.

Приехал в гости председатель КГГА не с пустыми руками, привез достаточно много необходимой бытовой техники и гостинцев для малышни. А еще пообещал, что город и в дальнейшем будет заботиться о семье Яровых и всех других столичных детских домах семейного типа.

Напомним, в 2011 году Киевсовет принял городскую целевую программу «Дети столицы» на 2011-2013 годы. Финансирование мероприятий этой программы на 2012 год определено в размере 3 млн. 215 тыс. грн. За эти деньги планируют организовать работу по предотвращению сиротства, обеспечить реабилитацию беспризорных детей, развитие семейных форм воспитания детей, лишенных родительской заботы.