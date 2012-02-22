Хорошковский заявляет, что гривне ничего не угрожает

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет о том, что курс гривни будет стабильным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

«Основания для беспокойства за стабильность национальной валюты отсутствуют», - сказал он.

По словам министра, в разработанных Минфином, согласно со стратегией среднесрочного бюджетного планирования, проектах бюджетов на 2013, 2014 годы отклонения курса гривны тому, который установлен на 2012 год, минимальные.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с представителями Независимой ассоциации банков Украины заявил, что на сегодняшний день стабильности курса национальной валюты ничего не угрожает.