Возле колонии, где сидит Тимошенко, - митинг

Под стенами Качановской колонии, в которой содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, проходит акция в поддержку незаконно осужденных и преследуемых по политическим мотивам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

По данным пресс-секретаря Харьковской областной организации "Батькивщина" Юлии ГЕРМАНОВОЙ, в акции на данный момент принимают участие до 200 человек, и люди продолжают подходить.

Участники акции держат плакаты "Юля, ми з тобою!", "Негідні владні рішення приймає влада негідників", "Не віддамо Юлю!".

Перед началом митинга его участники исполнили Гимн Украины.

Кроме того, сообщила Ю.ГЕРМАНОВА, в Харьков поддержать единомышленников приехали делегации из Киева и Херсона.

При этом в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины» проинформировали, что в настоящее время народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» Юрий ОДАРЧЕНКО, Виктор УКОЛОВ и Александр СОЧКА находятся на территории колонии, где занимаются оформлением документов для передачи книг и материальной помощи.

В частности, как отметили в пресс-службе, сегодня в колонию должны передать более 1000 книг, собранных активистами партии в Киеве, и материальную помощь на сумму более 28 тыс. грн от народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина».