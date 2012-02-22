Возле колонии, где сидит Тимошенко, - митинг
Депутаты привезли книги
Под стенами Качановской колонии, в которой содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, проходит акция в поддержку незаконно осужденных и преследуемых по политическим мотивам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
По данным пресс-секретаря Харьковской областной организации "Батькивщина" Юлии ГЕРМАНОВОЙ, в акции на данный момент принимают участие до 200 человек, и люди продолжают подходить.
Участники акции держат плакаты "Юля, ми з тобою!", "Негідні владні рішення приймає влада негідників", "Не віддамо Юлю!".
Перед началом митинга его участники исполнили Гимн Украины.
Кроме того, сообщила Ю.ГЕРМАНОВА, в Харьков поддержать единомышленников приехали делегации из Киева и Херсона.
При этом в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины» проинформировали, что в настоящее время народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» Юрий ОДАРЧЕНКО, Виктор УКОЛОВ и Александр СОЧКА находятся на территории колонии, где занимаются оформлением документов для передачи книг и материальной помощи.
В частности, как отметили в пресс-службе, сегодня в колонию должны передать более 1000 книг, собранных активистами партии в Киеве, и материальную помощь на сумму более 28 тыс. грн от народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина».