Попов пришел на открытый урок в школе

Открытый урок «Мы ​​хозяева Евро-2012» состоялся сегодня в столичной специализированной школе № 16 с углубленным изучением английского языка.

Как сообщает сайт КГГА, на праздник к школьникам приехал глава городской администрации Александр Попов.

Ученики устроили гостям урока импровизированное путешествие по всем городам, которые будут принимать футбольный турнир, а также провели интересную экскурсию по Киеву - и все это на украинском и английском языках. Кроме того, каждый присутствующий в торжественном школьном зале принял участие в интерактивных викторинах и конкурсах, которые самостоятельно придумали дети.

«Евро-2012 для Киева - очень престижное событие, и я убежден, что уровень его проведения напрямую повлияет на количество туристов, которые захотят посетить столицу после чемпионата. Поэтому я очень благодарен ученикам школы за такую ​​заинтересованность, хорошие знания языков, желание работать волонтерами и стремление помочь нам в создании позитивного имиджа Киева. Со своей стороны замечу, что столичная власть сейчас работает над усовершенствованием инфраструктуры города, которая в первую очередь улучшается для всех киевлян и для каждого из вас. А если в родном городе будет комфортно его жителям, то будет комфортно и его гостям», - отметил Александр Попов.

На школьном празднике ЕВРО-2012 также присутствовали Друзья чемпионата и Талисманы Славек и Славко. Они приняли участие в подведении итогов конкурса рисунков «ЕВРО-2012 глазами детей» и конкурса фотографий «Открой Украину миру».

В заключение открытого урока ученики презентовали присутствующим неофициальный гимн турнира, который сами написали.