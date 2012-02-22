В Минздраве божатся, что диагноз Тимошенко не разглашали

Министерство здравоохранения Украины «поддерживает и присоединяется к призыву немецких врачей прекратить фальсификацию результатов обследования заключенной Юлии ТИМОШЕНКО и безосновательные спекуляции украинских СМИ и членов оппозиции на теме состояния ее здоровья».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве отмечают то, что никакие результаты обследования Ю.ТИМОШЕНКО обнародованы не были.

«Заключение совместной международной комиссии, как и какая-либо информация относительно диагноза пациентки, которые являются врачебной тайной, ни одним из специалистов, входивших в состав комиссии, не разглашались ни в официальных информационных сообщениях относительно медицинского осмотра Ю.ТИМОШЕНКО, ни в комментариях СМИ», - подчеркнули в Министерстве здравоохранения. Украинские медики выполнили все договоренности относительно сохранения конфиденциальности осмотров, добавили в министерстве.

Как напомнили в Минздраве, совместная медицинская комиссия, созданная по приказу Государственной пенитенциарной службы Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства иностранных дел Украины, работала на протяжении двух дней, и 16 февраля завершила свою работу.

Выводы комиссии относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО базируются на результатах осмотра и материалах, предоставленных немецкими и канадскими врачами, отмечается в сообщении.

Рекомендации по терапевтическому лечению и реабилитации Ю.ТИМОШЕНКО были переданы врачами в Государственную пенитенциарную службу, добавили в Минздраве.

Как сообщалось УНИАН, немецкий профессор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, который во главе делегации врачей из Германии принимал участие в обследовании Ю.ТИМОШЕНКО, сказал, что они не поставили экс-премьеру точный диагноз и не давали рекомендаций относительно лечения.

"Мы написали вручную (не на компьютере) временное заключение, в котором мы назвали очень приблизительный диагноз. Также относительно терапии мы написали очень общие направления", - сказал К.М.АЙНГОЙПЛЬ.

Кроме того, нужны дальнейшие обследования и результаты предыдущих обследований. "Мы их еще получим - украинская сторона пообещала предоставить. И только после этого мы сделаем окончательные выводы", - отметил он.

Также К.М.АЙНГОЙПЛЬ отметил, что "мы не можем полностью согласиться с тем, о чем я сейчас узнаю из украинских медиа». Некоторые пункты этих деклараций мы с определенностью будем вынуждены опровергать", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь берлинской клиники Charite Штефани ВИНДЕ сообщила, что немецкие врачи, принимавшие участие в обследовании Ю.ТИМОШЕНКО, не отрицают, что ситуация с состоянием ее здоровья очень серьезная.

"Господин АЙНГОЙПЛЬ четко говорит, что госпожа ТИМОШЕНКО серьезно больна. Это он подтвердил. Это он также подтвердил украинским медиа. Но кроме этого он не говорит ничего о конкретном диагнозе, как и о других обстоятельствах", - отметила она.