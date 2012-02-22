Литвину напомнили, что 10 нардепов сидят на двух стульях

Народный депутат Украины Сергей САС (фракция «БЮТ-Батькивщина») указывает на факт «циничного нарушения» Конституции Украины, законов «О статусе народного депутата», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» в связи с тем, что ряд народных депутатов продолжает совмещать эти должности с работой в органах исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента, обращаясь к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и парламентскому большинству.

С.САС отметил, что сегодня в парламенте около 10 народных депутатов являются совместителями. В частности, он напомнил, что народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ (фракция НУ-НС) еще в декабре 2010 года был назначен Президентом Украины на должность главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. С.САС подчеркнул, что заявление о сложении депутатских полномочий В.КАСЬКИВ не подал.

Также депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» напомнил, что указом от 2 ноября 2011 года народный депутат Александр ПЕКЛУШЕНКО (фракция Партии регионов) был назначен главой Запорожской областной госадминистрации, но до сих пор не написал заявления о сложении депутатских полномочий.

Также 28 декабря 2010 года Алексей ЛЕЛЮК был назначен на должность в Государственное агентство резерва Украины. А.ЛЕЛЮК заявление о сложении депутатских полномочий подал, парламентский комитет его рассмотрел, а ВР медлит с рассмотрением этого вопроса, отметил С.САС.