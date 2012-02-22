Немецкие врачи подтверждают, что Тимошенко серьезно больна

Немецкие врачи, принимавшие участие в обследовании Юлии ТИМОШЕНКО в Качановский колонии, подчеркивают необходимость соблюдения договоренности о конфиденциальности информации, однако не отрицают, что ситуация с состоянием здоровья бывшего премьер-министра Украины очень серьезная.

Об этом в эксклюзивном интервью радио «Свобода» сообщила Штефани ВИНДЕ, пресс-секретарь берлинской клиники Шарите.

В частности, она сказала, что не может ответить на вопрос, является ли конкретной информация в заключении немецких врачей под руководством профессора Карла Макса АЙНГОЙПЛЯ о том, действительно ли состояние Ю.ТИМОШЕНКО является критическим, в то же время заметив, что может только сказать, что «господин профессор АЙНГОЙПЛЬ придерживается соглашения о конфиденциальности. Это было обусловлено. Но о другом я не могу говорить».

Она отметила, что К.АЙНГОЙПЛЬ четко говорит, что Ю.ТИМОШЕНКО серьезно больна. «Это он подтвердил. Это он также подтвердил украинским медиа. Но больше он не говорит ничего о конкретном диагнозе, как и о других обстоятельствах», - сказала она.

По ее словам, пока не ясно, когда эта информация будет обнародована. «Пока нет окончательного отчета, подтвержденного международной комиссией врачей. Еще также неизвестно, когда такой окончательный отчет будет предоставлен, поскольку поступили еще не все результаты обследования. Нам еще не хватает данных, на основе которых можно создать окончательную картину», - сказала Ш.ВИНДЕ.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Дочь экс-премьера Евгения ТИМОШЕНКО заявила, что ее мать нуждается в немедленной медицинской помощи в связи с серьезным заболеванием позвоночника.

"Если сейчас, после диагноза немецких врачей, которые пришли к выводу, что у нее грыжа, так будет продолжаться и дальше, и ей не будет оказана медицинская помощь, нужна будет операция», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Между тем в медкомиссии опровергают информацию о том, что немецкие специалисты диагностировали у Ю.ТИМОШЕНКО грыжу позвоночника.