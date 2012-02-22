Литвин: кое-кто уже продемонстрировал фальстарт в избирательной гонке

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал «политическими манифестами» проекты постановлений относительно выполнения требований резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в программе «Повестка дня» на первом канале украинского радио.

По словам спикера, авторы проектов этих постановлений, «внося эти документы, не рассчитывали на их практический результат, а рассчитывали исключительно на политический процесс».

По его мнению, если бы политики хотели принять реальные решения по резолюции ПАСЕ, то их предложения имели бы совсем иной характер.

«Но я понимаю, что все уже стоят на низком старте, кое-кто уже продемонстрировал фальстарт и рванул на избирательную гонку», – отметил В.ЛИТВИН.

Спикер считает, что оппозиционеры не хотят выйти на диалог или компромисс, а, соответственно, и на решение. «Преследуется цель другая – воевать, обвинять, раскалывать общество в расчете на то, что люди будут ориентироваться на ту или иную часть политиков, ту или иную часть политикума. Это очень плохой ход, потому что наша страна – очень сложная, мы – сложное общество, и нам нужно, как никогда, вести серьезный разговор», – сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине».

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом выводов Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, в документе ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших чиновников Украины: экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

ПАСЕ не исключила применения санкций против Украины за невыполнение ее требований.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал рабочую группу, которая должна работать над воплощением рекомендаций, изложенных в резолюции.

Сегодня фракция «БЮТ-Батькивщина» потребовала в среду, 22 февраля, рассмотреть проект постановления относительно плана выполнения резолюции ПАСЕ.