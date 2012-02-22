Власть напугана возможностью реализации в Украине ливийского сценария.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Наша Украина - Народная самооборона», об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции, член политсовета партии «Фронт Змін» Николай МАРТЫНЕНКО.

«По всей стране по указанию власти сейчас тайно проводятся социологические исследования для выяснения одного простого вопроса: возможен ли в Украине ливийский сценарий, когда народ силой сметает власть. Ответ очевиден: такой сценарий возможен, вы довели всех до точки кипения. Протестные настроения растут невиданными темпами», - сказал он.

Лидер фракции НУ-НС заметил, что «руководители государства – словно три восточные обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что авторитетные западные политики уже открыто говорят о санкциях в отношении украинских чиновников и международной изоляции.

«Украина остается без дешевых кредитов МВФ – именно из-за преследования режимом политических оппонентов. И об этом четко сказал Государственный департамент США. Всемирный банк вообще заявил о возможности расторжения отношений между Украиной и МВФ. Украина уже попадает в международную экономическую изоляцию и теряет всяческую инвестиционную привлекательность» - отметил лидер фракции НУ-НС.

«Парламентские выборы в октябре станут первым шагом к смене власти. Объединенная оппозиция выступает единым фронтом – и демократические силы победят на парламентских, а затем и на президентских выборах», - уверен Н.МАРТЫНЕНКО.