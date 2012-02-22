Премьер-министр Крыма Анатолий МОГИЛЕВ называет надуманной проблему с русским языком в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя намерения крымского парламента принять обращение к Верховной Раде Украины с просьбой поддержать законопроект «О принципах государственной языковой политики», которым предлагается разрешить использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

А.МОГИЛЕВ напомнил, что, согласно Конституции Украины, Конституции Крыма на территории автономии действует один государственный язык – украинский, но при этом свободно функционируют русский, татарский и другие языки национальных меньшинств.

«То есть, я считаю, что с русским языком проблем в Крыму нет. Это все проблема надуманная», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО еще в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

Венецианская комиссия считает, что в проекте закона “О принципах государственной языковой политики” недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.