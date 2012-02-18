Партия регионов заявляет об убедительной победе на всех выборах

В Партии регионов заявляют об убедительной победе на внеочередных выборах сельских, поселковых, городских председателей и промежуточных выборах депутатов местных советов всех уровней, которые состоялись в январе-феврале 2012 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

Так, отметили в ПР, 22 января на территории 17 сел, поселков, городов 12 регионов Украины состоялись внеочередные выборы, на которых избирали 15 сельских, 1 поселкового и 1 городского председателя. Победителями стали 12 членов политических партий, из них 10 – члены Партии регионов, по 1 – члены КПУ и ВО «Свобода»; 5 – внепартийные, говорится в заявлении.

В целом на внеочередных выборах сельских, поселковых, городских председателей представители от Партии регионов получили победу в 12 селах, поселках и городах, получив 71% голосов избирателей, проинформировали в ПР.

Также 8, 15, 22, 29 января, 5 и 12 февраля 2012 года на территории 48 сел, поселков, городов, районов 16 регионов Украины состоялись промежуточные выборы, на которых избирали 1 депутата областной, 1 депутата городской, 6 депутатов районных, 5 депутатов поселковых и 35 депутатов сельских советов в одномандатных и одномандатных мажоритарных избирательных округах.

По данным ПР, победителями стали 25 членов политических партий, из них 20 – члены Партии регионов, 2 - члены ВО «Батькивщина», по 1 – члены политических партий «Фронт змин» «Солидарность», ВО «Свобода»; 23 – внепартийные. Среди избранных председателей и депутатов местных советов 24 женщины.