Червонописский: спиной к власти повернулась подтанцовка Королевской

Председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ выразил сожаление по поводу того, что некоторые афганские организации политизировали чествование памяти воинов, погибших в Афганистане.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя сегодняшний поступок представителей организации «Никто кроме нас».

По словам С.ЧЕРВОНОПИССКОГО, он лично этого не видел, но после церемонии ему рассказали, что около 40-50 представителей организации «Никто кроме нас» совершили чисто политическую акцию, повернувшись спиной к Президенту.

«Насколько я знаю, это организация является политической подтанцовкой Наталии КОРОЛЕВСКОЙ...», - сказал С.ЧЕРВОНОПИССКИЙ.

Он напомнил, что на протяжении последних двух дней он обращался ко всем политикам с призывом не делать из «этого святого дня для афганцев какие-то политические акции».

«Жаль, что люди не услышали нас… Бог им судья… Но я считаю, что проводить в такой день политические акции крайне непорядочно», - сказал председатель Украинского союза ветеранов Афганистана.

По информации ряда СМИ, ветераны-афганцы уже в 8.00 собрались возле памятника воинам-интернационалистам в Киеве. Однако подойти к монументу они не могли, потому что дорогу перегородило металлическое ограждение и сотрудники охраны В.ЯНУКОВИЧА. В результате воинам-афганцам пришлось около 1,5 часов стоять на морозе, ожидая появления главы государства, который задерживался. Ветераны выстроились приблизительно в 50 м от памятника. Когда приехал В.ЯНУКОВИЧ, они по команде командиров развернулись к Президенту спинами.

Афганцы смогли возложить цветы к памятнику только после отъезда В.ЯНУКОВИЧА.