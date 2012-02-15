Попов знает, где брать деньги на социальную защиту

Александр Попов инициирует усиление социальной защиты малообеспеченных киевлян и киевлян, которые нуждаются в особом внимании со стороны города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по инициативе главы Киевской городской государственной администрации на рассмотрение сессии Киевского городского совета, который состоится 16 февраля 2012 года, представлены проекты изменений к городским целевым программам на 2011-2015 годы «Социальное партнерство» и «Забота. Навстречу киевлянам». В частности, речь идет об увеличении финансирования мер по этим программам в 2012 году.

«Социальная защита малообеспеченных, пенсионеров, ветеранов, людей с особыми потребностями – самая первая обязанность власти. Город сегодня делает все возможное, чтобы помочь этим группам киевлян сегодня и иметь потенциал для усиления их социальной защиты в будущем. Действия, направленные на улучшение экономики города и противодействие коррупции, которые осуществлялись нами на протяжении последнего года, дали сегодня возможность выделить дополнительные средства на социальную защиту. Убежден, что в дальнейшем мы сохраним темпы роста, а следовательно и возможности больше помогать людям», – отметил глава КГГА Александр Попов.

Проектом изменений к городской целевой программе «социальное партнерство» увеличены, а в некоторых случаях дополнительно предусмотрены, расходы на меры социальной направленности. В частности, средства будут направлены на предоставление социальных услуг населению, поддержку ветеранских, благотворительных и других общественных организаций, которые имеют социальную направленность; общегородских социальных мероприятий, которые проводятся благотворительными и общественными организациями, а также столичной властью в связи с государственными праздниками и другими памятными событиями.

Так, предусматривается, что финансовая поддержка общественных организаций ветеранов на выполнение уставных задач в этом году увеличится, по сравнению с прошлым годом, в более чем десять раз (с 2 млн. 814 тыс. грн. в 2011 г. до 23 млн. 250 тыс. грн. в 2012 г.). Финансовую поддержку благотворительных организаций инвалидов предложено увеличить втрое (с 50 тыс. до 154 тыс. грн.). Проектом увеличиваются также расходы на программы медико-социальной помощи одиноким гражданам преклонных лет и инвалидам, которые реализуют Киевская городская и районные организации Общества Красного Креста. В сравнении с прошлым годом финансирование программ предлагается увеличить больше, чем в три раза (с 290,3 тыс. грн. в 2011 г. до 977,3 тыс. грн. в 2012 г.). В более чем два раза (с 500 тыс. грн. в 2011 г. до 1 млн. 254 тыс грн. в 2012 г.) предлагается увеличить финансирование отдельных мероприятий социального направления другими благотворительными организациями и учреждениями.

В свою очередь, проектом изменений к городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы и на финансирование ее мероприятий в 2012 году предложено направить, в частности, на предоставление материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных слоев населения, – 431 млн. 120 тыс. грн., на предоставление одноразовой адресной материальной помощи малообеспеченным слоям населения Киева, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, – 1,5 млн. грн.

Больше полумиллиона гривен, а именно 550 тысяч, председатель КГГА предлагает направить на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей-инвалидов из домов-интернатов системы социальной защиты населения, 10 млн. 200 тыс. грн. – на оздоровление ветеранов войны и труда, детей войны и граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Также предусмотрены средства на материальную помощь для приобретения твердого топлива ветеранами войны и малообеспеченными семьями, которые получают субсидию, на обеспечение протезами разных категорий киевлян и обеспечение бесплатным питанием и продуктовыми наборами малообеспеченных одиноких граждан и тому подобное.