Власенко тоже хочет обсудить, как и чем лечить Тимошенко

Обсуждение лечения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской колонии Харькова, проходит без участия защиты.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«У нас очень странная ситуация. Почему-то на это никто не обращает внимания. Кто-то что-то обсуждает - обсуждает Минздрав, обсуждает пенитенциарная служба, обсуждают какие-то еще институты, как лечить ТИМОШЕНКО. Сторона ТИМОШЕНКО к этому процессу вообще не привлечена. В нормальной стране к такой процедуре привлекают или членов семьи, или защитников», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, корректно к вопросу обследования Ю.ТИМОШЕНКО отнеслись только зарубежные медики, которые испросили на это согласия самой осужденной.