Тимошенко дали 1,5 месяца, чтоб прочла дело ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и ее адвокатов Сергея ВЛАСЕНКО и Андрея КОЖЕМЯКИНА ознакомиться с материалами уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение было принято сегодня по предоставлению следователя СБУ Николая ГРАБИКА, который обосновал представление тем, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты медлят с ознакомлением с делом.

Суд установил, что 20 января 2012 года Ю.ТИМОШЕНКО было объявлено об окончании следствия и переданы для ознакомления материалы дела.

С того времени до 7 февраля 2012 года Ю.ТИМОШЕНКО не ознакомилась «ни с одной страницей дела», мотивируя это состоянием своего здоровья.

Суд принял во внимание аргументы следователей СБУ и не установил причины, по которым обвиняемая могла отказаться от ознакомления.

В случае, если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомившимися с ним.

Согласно решению суда, им всем будет вручена копия материалов.

Постановление суда может быть обжаловано на протяжении трех дней в апелляционном суде.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты не принимали участия в сегодняшнем заседании в Киевском суде Харькова.

Как сообщалось, следственный отдел управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области закончил расследование дела в отношении экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний".