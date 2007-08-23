Ющенко и Тимошенко договорились доработать соглашения между НУ-НС и БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО договорились доработать соглашения между «Нашей Украиной – Народной самообороной» и БЮТ, чтобы после выборов в кратчайшие сроки создать коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на брифинге, информируя о результатах сегодняшней встречи с Президентом Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она обсудила с Президентом вопросы недопущения в ходе избирательной кампании борьбы между «Нашей Украины» и БЮТ, а также шаги, которые позволили бы не допустить снижения рейтинга одной или другой команды.

Также важным вопросом является недопущение создания широкой коалиции с Партией регионов, сказала лидер БЮТ. Она еще раз подчеркнула, что ее политическая сила ни в каких широких коалициях участвовать не будет. «Я считаю, что широкая коалиция – это не объединение Востока и Запада, а их предательство», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.