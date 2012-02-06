Мартыненко: власть хочет назначить волка уполномоченным по правам ягнят

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО считает, что Верховная Рада должна поддержать предложенную оппозицией кандидатуру на должность омбудсмана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что оппозицию «волнует то, что появились слухи, что представитель власти может претендовать на эту должность (УНИАН: у СМИ была информация, что от власти может быть выдвинута кандидатуру Геннадия ВАСИЛЬЕВА на должность омбудсмана)».

«Простите, это назначить волка уполномоченным по правам ягнят», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО. По его словам, сегодня в Украине власть и так сконцентрировала в своих руках столько полномочий, «сколько не было ни у кого из предшественников».

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил оппозиции мобилизоваться и от 113 народных депутатов внести соответствующую кандидатуру. «Дайте шанс стране избрать того, кто будет защищать права человека», - подчеркнул В.ЛИТВИН. Он считает, что целесообразно было бы после внесения кандидатур на должность омбудсмана провести рейтинговое голосование, и наиболее рейтинговым кандидатам дать возможность выступить с программными докладами.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля истекает срок полномочий Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

В соответствии с Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», омбудсман назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Кандидатов на эту должность имеют право предлагать 113 народных депутатов и председатель ВР.

Уполномоченный назначается сроком на пять лет, который начинается со дня принесения им присяги на сессии Верховной Рады Украины.

Н.КАРПАЧЕВА на должность омбудсмана избиралась трижды: в 1998, 2003 и 2007 годах.