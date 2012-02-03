Фонд Кличко обеспечит 2 тысячи детей очками и слуховыми аппаратами

Благотворительные организации «Фонд братьев Кличко» и «Круглый стол Германия» (Round Table Deutschland) при поддержке министра ФРГ по вопросам семьи, людей преклонного возраста и женщин Кристины ШРЕДЕР обеспечит более 2 тысяч украинских детей с недостатками зрения и слуха очками и слуховыми аппаратами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", для реализации совместного проекта с 5 по 10 февраля в Украине будет находиться делегация немецких специалистов – педиатров, окулистов и специалисты по изготовлению слуховых аппаратов.

В частности, 5 февраля в Одессе врачи осмотрят детей из Херсонской и Николаевской областей, а с 6 по 10 февраля в Пуще-Водице будут принимать детей из Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ривненской и Хмельницкой областей.

За период действия проекта немецкие врачи слухопротезируют более 500 детей, а также подберут около 400 очков для детей с недостатками зрения.

Первый этап акции начался еще весной 2011 году в Одесской и Кировоградской областях. Специалисты индивидуально подобрали очки и слуховые аппараты для 1200 украинских детей.

«Недостатки слуха и зрения - не причина для наших детей жить в изоляции, учиться в специализированных школах. Мы рады, что совместно с немецкими специалистами поможем двум тысячам детей чувствовать себя полноценными членами общества, гармонично развиваться, свободно общаться с одногодками», - отметила исполнительный директор «Фонда братьев Кличко» Анна СТАРОСТЕНКО.

Врачи не только индивидуально подберут детям очки и слуховые аппараты, но и будут консультировать их на протяжении последующих 5 лет. Немецкие специалисты будут следить за зрением и слухом детей - участников проекта и корректировать слуховые аппараты и очки в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка.

Прием детей будет проходить с 6 по 10 февраля в Пуща-Водице в лагере «Лидер» (ул. Н.Юнкерова, 16).