Избитого в Броварах депутата зовут в партию Кличко

Партия «УДАР Виталия Кличко» предложила оппозиционному депутату Броварского горсовета Павлу РИЗАНЕНКО, которого накануне жестоко избили неизвестные, войти в ее команду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной организации партии "УДАР" со ссылкой на слова председателя организации Олега ВЕЛИКИНА.

Он отметил, что в партии связывают избиение оппозиционного депутата с его политической деятельностью.

«Это известный на местном уровне общественный активист, который пытается защищать интересы общины и борется против незаконного отчуждения коммунального имущества. Но «один в поле не воин», поэтому партия «УДАР» предложила Павлу РИЗАНЕНКО свою поддержку и возможность сотрудничества. Командой можно сделать намного больше», - сказал руководитель Киевской облорганизации «УДАРа».

По мнению О.ВЕЛИКИНА, именно на таких политиков, которые смогли проявить себя на местном уровне, должна делаться ставка на будущих парламентских выборах.

«В партии «УДАР» чрезвычайно тщательно относятся к подбору будущих кандидатов на выборах в Верховную Раду. Мы не хотим иметь в своих списках изменников и «тушек». При этом «УДАР» готов сотрудничать с гражданским обществом для поддержки новых людей в политике. Не исключено, что мы предложим кандидатуру Павла РИЗАНЕНКО для участия в праймериз по одному из мажоритарных округов Киевской области», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по информации общественной инициативы «Имеешь Право Знать», 2 февраля около 20.30 неизвестные избили оппозиционного депутата Броварского городского совета (Киевская область), председателя общественной организации «Прозрачное общество» П.РИЗАНЕНКО и его водителя. Нападение произошло, когда депутат выходил из автомобиля у подъезда своего дома.

По словам помощницы депутата Алины ДЯЧЕНКО, к П.РИЗАНЕНКО и его водителя сзади подбежали 4-5 неизвестных с криками: «На землю! УБОП!», после чего начали их бить.

У госпитализированного депутата были выявлены признаки сотрясения мозга и подозрение на перелом руки.

Помощница депутата однозначно связывает нападение на П.РИЗАНЕНКО с его общественной и депутатской деятельностью, поскольку бизнесом он не занимается. В Броварах он известен, в частности, своим активным противодействием отчуждению земель центрального парка «Победа», расследованиям законности аренды броварских муниципальных и школьных бассейнов.

Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения депутата Броварского горсовета П.РИЗАНЕНКО и его водителя по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.