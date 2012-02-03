Януковича не будет два дня

3-4 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН отметил, что в ходе визита Президент Украины планирует выступить во время тематической дискуссии «Энергетика, ресурсы и окружающая среда: новые парадигмы безопасности?», которая состоится в рамках конференции.

Программа визита также предусматривает ряд двусторонних встреч.

Мюнхенская конференция - представительный форум, ежегодно собирающий глав государств и руководителей правительств, парламентариев, известных политиков, ученых и экспертов для обсуждения насущных международных проблем в военно-политической сфере и сфере безопасности.

Среди тем нынешней конференции - укрепление энергобезопасности, преодоление мирового финансово-экономического кризиса.