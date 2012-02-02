Регионал считает, что с иском к Пшонке оппозиция оконфузилась

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Владислав Забарский убежден, что заявление представителей оппозиции об иске в американский суд на Генеральную прокуратуру Украины – очередной неудачный пиар ход. Об этом он заявил в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба ПР.

«Рассмотрение иска Ю. Луценко в Федеральном суде округа Колумбия (США) не внесено в график слушаний дел. Суд лишь принял документы для рассмотрения и принятия решения относительно возможного производства дела. Будет суд или нет - этот вопрос еще надлежит решить суду. Потому народные депутаты В. Арьев, Ю. Грымчак и Т. Стецькив выдавали желаемое за действительное, когда утверждали, что якобы вручили руководству Генеральной прокуратуры иск и повестку в американский суд. Это не больше, чем их пиар», - заметил политик.

Владислав Забарский убежден, что народным депутатам следовало бы знать, что правоотношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки в сфере сотрудничества при рассмотрении гражданских дел урегулированы Конвенцией о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, заключенной 15 ноября 1965 года в г. Гаага. Украина приняла соответствующий закон о присоединении к конвенции в 2000 году. Центральным органом по выполнению данной конвенции является Министерство юстиции Украины.

«Таким образом, на территории нашей страны вручить судебные документы по гражданскому делу, которое рассматривается в американском суде, может лишь Министерство юстиции Украины, если к нему с соответствующим запросом, составленным с соблюдением требований конвенции, обратится компетентный орган США. Положения этой конвенции применяются по гражданским и коммерческим делам относительно всех случаев, когда существует потребность в передаче судебных или внесудебных документов для вручения за рубежом», - отметил депутат.

Также он отметил, что статья 10 конвенции наряду с централизованным порядком отношений предусматривает возможность применения других путей передачи судебных документов. Однако, согласно соответствующих предостережений, Украина и США не используют на своей территории других способов передачи судебных документов, предусмотренных данной статьей.

«Конвенция применяется Украиной при предоставлении правовой помощи по гражданским делам по обращениям иностранных компетентных органов стран-участниц конвенции. Как правило, выполнение таких запросов Министерством юстиции Украины поручается территориальным управлениям юстиции. Конвенция не предусматривает использования «курьеров», пусть и с депутатскими мандатами. Даже если иск Ю. Луценко будет взят судьей к рассмотрению, то участников слушания дела об этом проинформирует Министерство юстиции Украины, которое получит соответствующие документы по дипломатическим каналам», - сообщил Владислав Забарский.

«Поэтому Арьев и другие «самозащитники» с таким же успехом могли вручить свой американской иск Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель и требовать от нее извинений за попытки немецких полицейских прекратить пьяный дебош Ю. Луценко во Франкфурте. С оборотом судебных документов и судебных процессов их действия в Генпрокуратуре не имеют ничего общего», - резюмировал парламентарий.