Круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012»
В пятницу, 3 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Вероятность технического дефолта США и оценка его последствий.
Сколько продержится Евросоюз?
Перспективы ведущих экономик мира.
Участники круглого стола:
Вадим ПУШКАРЕВ, председатель правления «ВТБ Банка» (Украина);
Александр САВЧЕНКО, президент Международного института бизнеса, экс-заместитель главы Национального банка Украины;
Александр СУГОНЯКО, президент Ассоциации украинских банков;
Игорь УМАНСКИЙ, бывший министр финансов Украины;
Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина.
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