Круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012»

18:02, 01 февраля 2012
Политика
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В пятницу, 3 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Вероятность технического дефолта США и оценка его последствий.

Сколько продержится Евросоюз?

Перспективы ведущих экономик мира.

Участники круглого стола:

Вадим ПУШКАРЕВ, председатель правления «ВТБ Банка» (Украина);

Александр САВЧЕНКО, президент Международного института бизнеса, экс-заместитель главы Национального банка Украины;

Александр СУГОНЯКО, президент Ассоциации украинских банков;

Игорь УМАНСКИЙ, бывший министр финансов Украины;

Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Внимание, адрес Института Горшенина изменился!

Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

 

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