Круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012»

В пятницу, 3 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Угрозы мировой финансовой системы 2012». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: Вероятность технического дефолта США и оценка его последствий. Сколько продержится Евросоюз? Перспективы ведущих экономик мира. Участники круглого стола: Вадим ПУШКАРЕВ, председатель правления «ВТБ Банка» (Украина); Александр САВЧЕНКО, президент Международного института бизнеса, экс-заместитель главы Национального банка Украины; Александр СУГОНЯКО, президент Ассоциации украинских банков; Игорь УМАНСКИЙ, бывший министр финансов Украины; Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Внимание, адрес Института Горшенина изменился! Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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