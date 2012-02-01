Кожемякин утверждает, что Тимошенко и лежа держит Батькивщину в кулаке

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харькове, руководит работой партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал председатель фракции «БЮТ-Батькивщина», защитник Ю.ТИМОШЕНКО Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Юлия Владимировна в курсе всех вопросов политических, она руководит этими процессами. У нас есть один лидер нашей политической партии «Батькивщина» - это Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО, а все другие – это ее команда. Я имею в виду всех заместителей, руководителей организаций в областях», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО в колонии получает необходимую информацию о политических процессах в Украине, анализирует ее и предоставляет свои рекомендации однопартийцам.

«Она владеет информацией в полном объеме. Источники - это телевидение, которым она может пользоваться, оно ограничено в каналах, но оно есть, это та помощь защитников, которые информируют Юлию Владимировну. Источников не много, но их достаточно, чтобы она владела всей информацией», - сказал защитник.

А.КОЖЕМЯКИН опроверг информацию о том, что у него возник конфликт с первым заместителем лидера «Батькивщины» Александром ТУРЧИНОВЫМ.

«У нас нет с Александром Валентиновичем и не было никогда никаких конфликтов. Мы все попали в шоковое состояние, когда Юлия Владимировна была заключена в тюрьму. Но мы отбросили эмоции и распределили обязанности так, чтобы каждый политический специалист мог отрабатывать тот сектор, какой он может тянуть. Чтобы ему было легче, я всегда подставляю ему свое плечо», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на этом же брифинге Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что ТИМОШЕНКО отказывается от ознакомления с материалами уголовного дела относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины» из-за плохого состояния здоровья.

«Юлия Владимировна, у нее есть основания, чтобы отказаться от ознакомления с этим делом, потому что она по состоянию здоровья не может знакомиться с теми томами, которые приносят следователи в колонию. Она действительно по состоянию здоровья не может знакомиться с материалами дела. Есть физическая нагрузка, когда это делаешь. Она находится в лежачем состоянии. Когда она выздоровеет, ей станет лучше – она будет ознакомиться. Она не может сидеть, листать и, соответственно, не может держать в руках. Одно дело - килограмма 3-4», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.