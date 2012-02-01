Колесниченко: Оппозиция хочет сместить Кличко на региональный уровень

Развивая идею о том, что лидер политической силы «Удар» Виталий Кличко должен идти на выборы мэра в Киеве, представители оппозиционных сил пытаются избавиться от реального конкурента на парламентских выборах. Хотя и для Украины, и для Европы именно Виталий Кличко приемлемее как лидер оппозиции. Об этом заявил народный депутат, заместитель Председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Вадим Колесниченко, сообщает официальный сайт ПР.

Анализируя мотивы оппозиционных сил, которые поддерживают и всячески развивают идею о том, что В. Кличко должен идти на выборы мэра в Киеве, народный депутат отметил: «Здесь вполне очевидная борьба внутри оппозиции, потому что те, кто выряжаются в тогу национальных лидеров, очень сильно боятся кандидатуры В. Кличко и его потенциалу. И они усиленно сталкивают его на региональный уровень. Скорее всего, на региональном уровне он потеряется, потому что работа мэра - это, во-первых, хозяйственная отрасль, в какой Кличко не сильный ».

«А на парламентских выборах он может составить реальную конкуренцию», - подчеркнул В. Колесниченко. «И это было видно, например, при подписании соглашения об объединении усилий (оппозіціі. - Ред.), Когда он (В. Кличко. - Ред.) Однозначно выставил требования о проведении праймеріз среди оппозиционных сил в мажоритарных округах. Ни Яценюку, ни Турчинову это, безусловно, не понравилось. Они уже договорились, как разделить мажоритарные округа на будущей парламентской компании », - отметил он.

По мнению политика, оппозиции не выгодно то, что В. Кличко «выступил с требованиями, которые поддерживает население, о праймеріз среди оппозиции на мажоритарных выборах». «Потому они его будут загонять на региональный уровень, где, скорее всего, как мер он не получит карьерного роста», - объяснил парламентарий.

«Это попытка устранения Кличко как лидера политической силы. И попытка устранения из политической карты. Потому что «Удар» ассоциируется исключительно из Кличком. И если Кличко идет, то и «Удару» ничем заниматься на парламентских выборах. Если В. Кличко пойдет на выборы мэра, это лишает политическую силу «Удар» каких-то перспектив на парламентских выборах », - прибавил депутат.

«В. Кличко должен понимать, что его, конечно же, хотят убрать из большой политики. Потому что если он пойдет на кампанию выборов городского председателя, потеряет как мер и в большую политику уже никогда не попадет - это однозначно. А на парламентских выборах его сила без его участия однозначно проигрывает », - считает политик.

Также, по мнению Вадима Колесниченко, «самозванный лидер оппозиции А. Яценюк поехал в Давос без В. Кличко только по одной причине - чтобы Кличко не получил поддержку европейцев и политиков более крупного масштаба». «В переговорном процессе это могло бы стоить Яценюку амбиций руководителя всей оппозиции», - прибавил парламентарий.

По его словам, А. Яценюк «сам себя определил как руководитель оппозиции». Депутат также считает, что А. Яценюк из О. Турчиновим «уже разделили политическое наследство, и они, безусловно, не желают допускать Кличко, который и для европейцев, и для жителей Украины более понятный».

«Мне кажется, что в Европе все больше и больше склоняются до того, что руководить объединенной оппозицией должен все же Виталий Кличко. Человек, который как минимум не имеет грехов - предыдущих политических манипуляций или предыдущего политического мошенничества. Что, в сущности, свойственно всем представителям оппозиции, которые сегодня стремятся получить «шапку Мономаха» - руководителя всех оппозиционных политических сил », - отметил Вадим Колесниченко. «У него нет скелетов в шкафу», за которые можно было бы «дернуть» и помешать его политической карьере», - прибавил он.

«Виталий Кличко - более приемлемый и для Украины, и для Европы как руководитель оппозиции», - подчеркнул политик.

Он также выразил мнение, что действия оппозиции характеризует «борьба за выживание и стремление затоптать тех, кто интереснее, более успешный».