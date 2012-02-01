Батькивщина будет рекомендовать Авакову не возвращаться в Украину

Политическая партия ВО «Батькивщина» будет рекомендовать объявленному в розыск экс-губернатору Харьковской области, председателю Харьковской областной организации партии Арсену АВАКОВУ просить политическое убежище за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли партия рекомендовать А.АВАКОВУ просить политическое убежище за границей.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что в ближайшее время будет распространено соответствующее заявление руководства партии ВО «Батькивщина».

«В заявлении будет обращение к руководителям демократических стран, чтобы они способствовали защите и предоставлению всевозможной помощи господину АВАКОВУ. И партийный президиум будет делать все, чтобы устанавливать связь с европейскими нашими коллегами. Этим занимается господин НЕМЫРЯ, заместитель председателя партии. То есть, мы будем это делать, обязательно», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2012 года А.АВАКОВ, руководитель Харьковской областной партийной организации ВО «Батькивщина», бывший глава Харьковской областной государственной администрации (2005-2010 гг.), объявлен в международный розыск.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.