В МВД думают набрать очки на хакерских атаках

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что их официальный сайт сегодня не работает именно из-за хакерских атак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал начальник Управления связей с общественностью МВД Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, провайдер занимается восстановлением работы сайта МВД.

В.ПОЛИЩУК отметил, что министерство общается с помощью социальных сетей, и именно через них распространяет необходимую информацию.

Он добавил, что была мнение, что причиной «поломки» сайта стало одновременный заход большого количества пользователей. «Но мне кажется, что более правдивой является версия о хакерских атаках на сайт. Но это добавит лишь определенную популярность нашему сайту», - добавил В.ПОЛИЩУК.