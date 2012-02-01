Регионалы хотят разрешить приватизацию Киево-Печерской Лавры?

Власть запланировала масштабную «прихватизацию» украинской культуры, говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии «Наша Украина».

В заявлении отмечается, что от «прихватизации» ключевых экономических активов власть переходит к распродаже бесценных памятников национальной культуры.

По убеждению «Нашей Украины», на это направлен законопроект представителей Партии регионов, который предлагает предоставить правительству право передавать объекты культурного наследия в бесплатное пользование или в собственность религиозным организациям, чего раньше Законом Украины «Об охране культурного наследия» не предусматривалось.

Этим же законопроектом предлагается изъять из «Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», три больших объекта, которые сейчас находятся в пользовании православной церкви Московского патриархата: Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру и Богоявленский монастырь (г. Кременец).

«Законодательные инициативы «регионалов», наряду с одновременным изменением руководителей ключевых национальных музеев и историко-культурных заповедников, указывают на то, что власть запланировала масштабную прихватизацию украинской культуры и передачу памятников национального значения в конфессиональные и частные руки», - говорится в заявлении.

Такие действия власти, отмечают в «Нашей Украине», ставят культурное наследие Украины под угрозу реального уничтожения, приведут к ограничению права граждан на ознакомление с национальными культурными памятниками и растягиванию бесценных музейных коллекций, которые сегодня сохранены и экспонируются на территории этих памятников, в частности, в Киево-Печерской Лавре.

В партии убеждены, что передача столетних памятников культуры в собственность конфессий несет прямую угрозу для сохранения их культурной и исторической ценности. На протяжении последнего десятилетия в Украине уже неоднократно происходили случаи, когда переданные в пользование конфессий храмы становились объектами грубых реконструкций и перестроек, которые равнозначны их уничтожению.

В заявлении подчеркивается, что политика власти противоречит международному законодательству в сфере охраны культурного наследия, грубо игнорирует культурные потребности украинского общества и направлена на создание новых незаконных привилегий для УПЦ Московского патриархата.

Предложенные законопроектом изменения, которые фактически будут легализовать передачу главных православных храмов в собственность Московского патриархата, прямо нарушают конституционный принцип равенства граждан перед законом, независимо от религиозных убеждений, поскольку, в соответствии с законодательством, все православные церкви Украины имеют равное право претендовать на пользование храмовыми сооружениями, отмечают в «Нашей Украине».

В партии убеждены, что этот законопроект должен быть снят с рассмотрения парламента.

«Наша Украина» призывает все патриотические парламентские и внепарламентские политические силы совместно добиваться его отклонения.