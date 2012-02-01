Азаров требует, чтобы министры были доступны для прессы

Премьер-министр Николай АЗАРОВ требует от министров активизировать работу со средствами массовой информации для разъяснения интересующих их вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на днях провел встречу с главными редакторами ряда СМИ, а также с журналистами, освещающими работу правительства, и сделал вывод, что главная претензия с их стороны – недостаточный доступ журналистов к членам правительства.

«К сожалению, главная претензия с их стороны известна – слишком часто члены правительства недоступны для вопросов прессы, поэтому журналисты пытаются пообщаться хотя бы во время заседания Кабинета министров. Эту проблему нужно снять», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер обратил внимание министров на необходимость информировать СМИ о принимаемых на заседании Кабмина решениях.

«Конечно, заседание правительства должно проходить организованно и без отвлечений, потому что работаем мы не на телекамеры, а на решения, за которые отвечаем перед обществом. Однако тем более эти решения должны быть прозрачными и публично объясненными. На все абсолютно, что интересует людей, вы должны дать ответ. Поэтому я настаиваю, чтобы члены правительства, безусловно и оперативно отвечали на запросы журналистов постоянно, ежедневно, а не время от времени, по желанию», - заявил Н.АЗАРОВ.