Пабат: Яценюк пытается устранить Кличко

Депутат Киевсовета Александр Пабат уверен, что Арсений Яценюк пытается устранить Виталия Кличко в борьбе за лидерство в оппозиции, отправив его бороться за пост мэра Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

- Заявление Арсения Яценюка о том, что Виталий Кличко должен идти на мэрские выборы в Киеве – это попытка расколоть оппозицию. В силу объективных и субъективных причин, Яценюк сейчас является одним из наиболее медийных оппозиционных политиков. Несмотря на заключенное между оппозиционными силами соглашение, он, безусловно, играет в свою игру. В частности, Арсений Петрович зачищает под себя электоральное поле. Легче выпихнуть Кличко на узкий региональный уровень в Киев, чем иметь с ним дело на общеукраинском уровне, - заявил Пабат.

- Виталий Кличко имеет определенную популярность на Западе, а Яценюк в своих поездках в Европу и США пытается выдать себя за лидера единой оппозиции, что ярко продемонстрировал последний форум в Давосе. И Кличко Арсению Петровичу как кость в горле, - отметил Пабат.

- Говорят, что после ареста Тимошенко некоторые оппозиционные политики пили в своих штабах шампанское. Если этим же людям удастся выбить Кличко из парламентской гонки, то у них будет шанс отпраздновать вдвойне, - резюмировал Александр Пабат.