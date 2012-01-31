К генпрокурору пришла целая делегация бютовцев

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщини» требуют от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ предоставить им информацию о действиях Генпрокуратуры по выполнению резолюции ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты сообщили журналистам возле здания Генпрокуратуры в Киеве.

В частности, народный депутат Владимир АРЬЕВ напомнил, что, по закону, народные депутаты имеют право на безотлагательный прием любым официальным должностным лицом Украины. По его словам, депутаты от БЮТ решили воспользоваться этим правом и вчера направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой о встрече с целью обсуждения пакета важных вопросов, в частности действий Генпрокуратуры по выполнению резолюции ПАСЕ.

В свою очередь, депутат от «БЮТ-Батьківщини» Елена БОНДАРЕНКО напомнила, что одним из пунктов резолюции ПАСЕ относительно Украины является требование освободить экс-главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО. Соответственно, заметила она, депутаты требуют от ГПУ дать ответ, что прокуратура уже делает по выполнению резолюции ПАСЕ.

Кроме В.АРЬЕВА и Е.БОНДАРЕНКО, в Генпрокуратуру также прибыли депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Юрий ГРЫМЧАК и Тарас СТЕЦЬКИВ.

Депутаты также сообщили, что будут требовать личной встречи с генеральным прокурором В.ПШОНКОЙ.

На данный момент все депутаты, продемонстрировав свои удостоверения, вошли в здание ведомства.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность по состоянию здоровья заключенных бывших правительственных чиновников: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.