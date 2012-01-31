У Попова гарантируют порядок в столице до Евро и после

На каждый матч Евро 2012 разрабатывают отдельный сценарий по организации безопасности, где должны быть учтены все особенности события – от специфики городов-хозяев до истории отношений между командами соперниками. Отдельные схемы по организации безопасности разработают и для матчей, которые состоятся в Киеве.

По словам первого заместителя главы Нацагентства по подготовке к Евро 2012 Александра Бирсана, в прошлом году для каждого объекта турнира уже были разработаны общие планы по безопасности, где учли инфраструктуру городов, размещение объектов и тому подобное. После финальной жеребьевки турнира к этим планам должны быть прибавлены более детальные расчеты, которые будут учитывать характерные черты каждого матча.

Сейчас соответствующие службы уточняют планы, учитывая особенности стран, историю встреч команд, характеристику фанов сборных, их ожидаемую численность и т.д..

Напомним, 26 января 2012 года на пленарном заседании Киевский городской совет поддержал проект решения «Об утверждении «Городской целевой комплексной программы профилактики и противодействия преступности в г. Киеве «Безопасная столица» на 2012-2015 годы». Эта программа не только будет способствовать обеспечению правопорядка в городе, но и является чрезвычайно важной в контексте подготовки к чемпионату по футболу Евро 2012.

Основными заданиями программы является:

• совершенствование системы реагирования на заявления и сообщения о преступлениях (систем видео-наблюдения, средств экстренного вызова милиции и тому подобное);

• улучшение информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти и правоохранительных органов с использованием современных телекоммуникационных и информационных технологий;

• проведение профилактической работы с неблагополучными семьями, а также разработка механизма экстренного реагирования на факты безнадзорности детей с целью недопущения их вовлечения в преступную деятельность;

• формирование системы реинтеграции бездомных лиц и социальной адаптации лиц, освобожденных с мест лишения свободы, и тому подобное.

Официальный портал киевской власти